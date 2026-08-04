Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 400
Longueur (m) 1,5
Filetage du raccord 1 x EASY!Lock / 1 x M22 x 1,5
Poids avec emballage (kg) 0,7
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