PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l

Uiterst efficiënt, materiaalvriendelijk en biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel voor het residu- en streeploos reinigen van zonne- en fotovoltaïsche installaties en glazen oppervlakken.

Extreem laag doseerbaar (vanaf 0,125%), goedkoop, krachtig reinigend en ideaal in combinatie met het Kärcher iSolar-systeem: de PressurePro zonnereiniger RM 99 weet te overtuigen met de residu- en streeploze reiniging van alle zonne- en fotovoltaïsche systemen en glasoppervlakken. Zeer efficiënt, materiaalvriendelijk en biologisch afbreekbaar, de reiniger, die geschikt is voor alle niveaus van waterhardheid, verwijdert ook hardnekkige vogelpoep, pollen, roet en stof veilig en betrouwbaar. De innovatieve en materiaalvriendelijke formulering van de PressurePro RM 99 zonnereiniger, die ook geschikt is voor aluminium kozijnen, vormt een gelijkmatige, gesloten film op het oppervlak, die de vorming van kalkvlekken voorkomt en de glij-eigenschappen van de reinigingsborstels verbetert - voor een zachte reiniging van het oppervlak, zonder spoelen.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 10
pH 9
Gewicht inclusief verpakking (kg) 10,3
Eigenschappen
  • Winnaar van de Puire Innovation Award 2013
  • Voor het verwijderen van hardnekkig en vettig vuil
  • Voorkomt kalkvlekken bij alle waterhardheden, zelfs zonder te schakelen bij gebruik van wateronthardingssystemen
  • Restenvrij, streeploos drogend reinigen
  • Verminderd opnieuw vervuilen
  • Geen schade aan de zonne- en fotovoltaïsche modules, evenals de glas- en kunststofcoatings, geanodiseerd en normaal aluminium frame
  • Zachte oppervlaktebehandeling dankzij verbeterde glij-eigenschappen van de reinigingsborstels
  • Door DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.) getest
  • Zeer hoge opbrengst
  • Veilige lozing op het riool, dat is aangesloten op de gemeentelijke rioolwaterzuiveringsinstallatie
  • Gemakkelijk biologisch afbreekbaar (volgens OESO-richtlijnen)
PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
PressurePro Solarreiniger RM 99, 10l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P337 + P313 Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Zon en fotovoltaïsche
Accessoires