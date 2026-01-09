Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m
Tuyau d'arrosage de qualité supérieure PrimoFlex® (3/4"). Longueur : 25 m. Avec armature tressée résistante à la pression. Sans risque pour la santé. Pression d'éclatement : 24 bar. Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C.
Le tuyau de qualité supérieure PrimoFlex® d'un diamètre de 3/4" et d'une longueur de 25 m est idéal pour l'arrosage des espaces et des jardins de petite comme de grande superficie. Le tuyau d'arrosage de qualité supérieure à 3 couches, doté d'une armature tressée résistante à la pression, est exempt de phtalates (< 0,1 %), de cadmium, de baryum et de plomb ; par conséquent, il ne présente aucun risque pour la santé. La couche extérieure anti-UV résiste aux intempéries et protège le matériau tandis que la couche intermédiaire opaque empêche la formation d'algues dans le tuyau. La pression d'éclatement est de 24 bar. En outre, le tuyau se caractérise par une plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C. Ce tuyau d'arrosage est assorti d'une garantie de douze ans. Les tuyaux d'arrosage de la gamme de produits d'arrosage Kärcher sont extrêmement souples, robustes et résistants au vrillage. Les avantages sont évidents : leur longévité et leur maniabilité. En effet, l'arrosage selon Kärcher est un processus réfléchi.
Caractéristiques et avantages
Garantie de 12 ans
- Longue durée de vie
3 couches
- Résistant aux nœuds
Pression de cassure 24 bar
- Robustesse garantie
Flexible d'arrosage facile à utiliser avec couche résistance à la pression
- Pour une prise en main facile.
Plage de températures d'utilisation étendue de 0 à +40 °C
- Robustesse garantie
Ne contient pas de cadmium, barium ni de plomb
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche intermédiaire impénétrable à la lumière évitant la croissance d'algues dans le flexible
- Longue durée de vie
Tuyau sans Phtalate
- Innofensif pour la santé et l'environnement
Couche extérieure imperméable anti-UV
- Robustesse et longévité garanties
Spécifications
Données techniques
|Diamètre
|3/4″
|Longueur de flexible (m)
|25
|Couleur
|jaune
|Poids (kg)
|5,4
|Poids emballage inclus (kg)
|5,4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|380 x 380 x 155
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Classic Car & Home
- K 2 Classic Home
- K 2 Horizontal
- K 2 Power Control Car & Home
- K 2 Premium Car & Home
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium FJ Home
- K 2 Premium Horizontal
- K 2 Premium Horizontal VPS
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Universal Edition
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Classic Home
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car & Home
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 FJ
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 5 WCM eco!Booster
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- KHB 4-18 Plus
- KHB 4-18 Plus Battery Set
- K 2 Power Control Car
- K 2 Power Control Home
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Car & Home
- K 3 Power Control Home
- K 3 Power Control Home & Pipe
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Car & Home
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 5 Comfort Premium
- K 7 Smart Control Home
- K Mini
- SP 11.000 Dirt
- SP 16.000 Dirt
- SP 16.000 Dual
- SP 16.000 Flood Box
- SP 17.000 Flat Level Sensor
- SP 22.000 Dirt
- SP 22.000 Dirt Level Sensor
- SP 22.000 Flood Box
- SP 9.000 Flat
- SP 9.500 Dirt
PRODUITS ABANDONNÉS
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Basic CAR
- K 2 Basic HOME
- K 2 Car&Home
- K 2 Compact Car & Home
- K 2 Compact Home Dankeschön Edition *DE
- K 2 Full Control CAR
- K 2 Full Control Home
- K 2 HOME
- K 2 Premium
- K 2 Premium Full Control
- K 2 Premium Full Control CAR
- K 2 Premium Full Control HOME
- K 2 Premium Home
- K 2 Universal Edition
- K 2.01
- K 2.100
- K 2.110 *EU
- K 2.120
- K 2.120 T 50
- K 2.14
- K 2.160 PLUS *EU
- K 2.17 EPC
- K 2.185 PLUS *EU
- K 2.190 *EU
- K 2.300 T50 WB *EU
- K 2.325
- K 2.325 T50
- K 2.36 M T 50
- K 2.36 M plus
- K 2.39 M PLUS WB T50*EU
- K 2.390 T50 *EU
- K 2.400 + T50 *EU
- K 2.410
- K 2.410 T 50
- K 2.425 + T50 *EU
- K 2.460 M PLUS T50 *EU
- K 2.490 MD T50 + RR 7,5 m
- K 2.490 T150
- K 2.59 M plus
- K 2.59M PLUS VPS *EU
- K 2.59M PLUS VPS T50 *EU
- K 2.800 eco!ogic
- K 2.90 M
- K 2.900 M T 50 plus
- K 2.900 M plus
- K 2.900M PLUS *BLX
- K 2.900M PLUS T80 *BLX
- K 2.91 MD
- K 2.98 M
- K 2.980 M Plus T80 RR *EU
- K 2.980 M plus WB *EU
- K 2.980M PLUS T80*EU
- K 2.99 M plus T 50
- K 3 Full Control CAR
- K 3 Full Control Car & Home
- K 3 Full Control HOME
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home & Pipe
- K 3 Home
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 3.150 *EU
- K 3.150 T 250
- K 3.190 *EU
- K 3.20 M T 250
- K 3.200 compact
- K 3.550 *EU
- K 3.550 T 250
- K 3.580 *EU
- K 3.580 T200 *EU
- K 3.68 MD plus
- K 3.80 MD T250 *EU
- K 3.80 MD plus T250 RR *EU
- K 3.800 eco!ogic
- K 3.82 MD plus VPS T250 *EU
- K 3.85 M PL
- K 3.91 MD
- K 3.91 MD T 100
- K 3.960 M Plus T 100
- K 4
- K 4 Car & Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control
- K 4 Full Control Car & Stairs
- K 4 Full Control HOME
- K 4 Home
- K 4 Power Control Car & Home
- K 4 Pr PC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 4 Premium
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Full Control Home
- K 4 Premium HOME
- K 4 Premium Home
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium eco!ogic Home
- K 4 Pure Home *EU
- K 4.20 M PLUS T 200 *EU
- K 4.200 compact
- K 4.500 T 250
- K 4.600 T 250
- K 4.650 Jubilee T 250
- K 4.80 MD T 250
- K 4.800 eco!ogic + T 250
- K 4.82 MD T250 *EU
- K 4.91 MD T 200
- K 5
- K 5 Car
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 Full Control Home
- K 5 Home
- K 5 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 5 Premium
- K 5 Premium Car
- K 5 Premium eco!ogic Home
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Home
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium HOME
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Power Control Set *BE
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium eco!ogic
- K 5.200 compact
- K 5.520 T400 *EU
- K 5.600
- K 5.660 T400 *EU
- K 5.70 MD T 250 *EU
- K 5.700
- K 5.700 T300 *EU
- K 5.79 T 250
- K 5.800 eco!ogic + T 250
- K 5.85 M
- K 5.85 MD
- K 6.250 *EU
- K 6.250 T300 *EU
- K 6.550 *EU
- K 6.550 T 300
- K 6.600
- K 6.800 eco!ogic
- K 6.85 MD
- K 6.91 MD
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus
- K 7 Power
- K 7 Pr SC Home + Rioolset 7.5m + RM 610 Car + WB 60 + FJ 10 C *BE
- K 7 Premium
- K 7 Premium Full Control
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Home
- K 7 Premium Power Set *BE
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium eco!ogic
- K 7 Premium eco!ogic Home
- K 7 Pure Home *EU
- K 7 Smart Control
- K 7.20 M T 300
- K 7.200 T400 *EU
- K 7.200 compact
- K 7.280 MD Plus *EU
- K 7.350
- K 7.400 *EU
- K 7.560 T 400
- K 7.700 *EU
- K 7.750
- K 7.800 eco!ogic + T 400
- K 7.85 MD
- K3 Car & Home T50
- K4 eco!ogic
- KHB 6 Battery Set
- KHB 6 Battery
- KHD 4-2 AN *BE
- K 2.14
- K 3 Full Control
- K 4 Compact *EU
- K 4 Power Control
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control Home
- K 5 Compact
- K 5 Full Control
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 7
- K 7 Premium Smart Control Home
- Nettoyeur haute pression K 2.105
- Nettoyeur haute pression K 214 + T50
- Nettoyeur haute pression K 2300 + T50
- Nettoyeur haute pression K 238 M + T50
- Nettoyeur haute pression K 380 M +
- Nettoyeur haute pression K 480 M +
- Nettoyeur haute pression K 5.600 T 250
- Nettoyeur haute pression K 570 M +
- Nettoyeur haute pression K 7.710 T400
- Nettoyeur haute pression K4600
- SP 1 Dirt
- SP 2 Flat
- SP 3 Dirt
- SP 5 Dirt
- SP 5 Dual