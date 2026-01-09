De PrimoFlex® kwaliteitsslang 3/4" van 25 m is ideaal voor de bewatering van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. Tuinslang met 3 lagen, drukbestendig, verstevigd gevlochten, zonder ftalaten, cadmium, barium en lood, niet schadelijk voor de gezondheid. Een weer- en UV-bestendige buitenlaag beschermt het materiaal, en een ondoorzichtige binnenlaag voorkomt algenvorming in de slang. Drukbestendigheid van 24 bar. Gebruikstemperatuur van de slang van -20 tot 65 °C. 12 jaar garantie. De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uitermate duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!