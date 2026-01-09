PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m

Kwaliteitsvolle tuinslang van 25 m PrimoFlex® Plus (3/4"). Met drukbestendige versterkingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Hoge temperatuurbestendigheid van -20 tot 65 °C.

De PrimoFlex® kwaliteitsslang 3/4" van 25 m is ideaal voor de bewatering van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. Tuinslang met 3 lagen, drukbestendig, verstevigd gevlochten, zonder ftalaten, cadmium, barium en lood, niet schadelijk voor de gezondheid. Een weer- en UV-bestendige buitenlaag beschermt het materiaal, en een ondoorzichtige binnenlaag voorkomt algenvorming in de slang. Drukbestendigheid van 24 bar. Gebruikstemperatuur van de slang van -20 tot 65 °C. 12 jaar garantie. De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uitermate duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!

Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
  • Gegarandeerde duurzaamheid
3 lagen
  • Knikbestendig
Drukbestendigheid 24 bar
  • Gegarandeerde stevigheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
  • Gegarandeerde stevigheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
  • Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Halffabrikaat dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Gegarandeerde duurzaamheid
Ftalaat-vrije (< 0,1%) kwalitatieve tuinslang
  • Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Buitenlaag weerbestendig en anti-UV
  • Sterk en duurzaam.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 3/4″
Slanglengte (m) 25
Kleur Geel
Gewicht (kg) 5,4
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,4
Afmetingen (l x b x h) (mm) 380 x 380 x 155
PrimoFlex® Plus slang 3/4" – 25 m
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Voor het besproeien van grote tuinen
  • Voor de besproeiing van planten in potten
  • Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
  • Tuingereedschap en -uitrusting