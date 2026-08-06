Маркуч за почистване на тръби TR DN6 макс.2

10-метровият маркуч за почистване на тръби е изключително гъвкав маркуч за високо налягане за вътрешно почистване на тръби (резбова връзка за дюза R 1/8).

10 m гъвкав маркуч за високо налягане (DN 6) за почистване на тръби до 220 bar (резбова връзка за дюза R 1/8).

Характеристики и предимства
Много гъвкав маркуч за високо налягане с гумено външно покритие и стоманена оплетка.
  • Идеално боравене за почистване на тръби – дори тесни пространства са достижими.
  • Висока износоустойчивост и дълъг експлоатационен живот.
  • Устойчив на налягане до 250 bar.
Връзка: 1/8"
  • Съвместим с дюзи за почистване на тръби.
Спецификации

Технически данни

Максимално налягане (бар) 250
Свързваща резба EASY!Lock
Дължина (м) 10
Тегло с опаковката (кг) 1,924

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