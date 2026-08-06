Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock

Маркуч за високо налягане Longlife за приложение в хранителната промишленост. Външният капак е устойчив на животински мазнини, неизбледняващ материал. С шарнирно съединение, 2 х M 22 x 1,5

Спецификации

Технически данни

ID ( ) DN 8
Температура (°C) макс. 155
Максимално налягане (бар) 400
Дължина (м) 10
Свързваща резба 2 x EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 3,65
Маркуч за високо налягане, за хранителната промишленост Longlife, 10 м, DN 8, 400 бар, 2 x EASY!Lock
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