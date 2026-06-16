RM 69 20l industrial cleaner, 20l

FloorPro industriereiniger RM 69 voor een schuimarme reiniging van (industrie-) vloeren. Verwijdert moeiteloos de hardnekkigste vet-, olie-, roet- en minerale verontreinigingen.

De FloorPro Industrial Cleaner RM 69 van Kärcher is een veelzijdige keuze voor het reinigen van vloeren en oppervlakken en blinkt uit in onderhouds- en tussenreiniging van conventionele industriële vloeren. Het is geschikt voor zowel handmatige reiniging als reiniging met schrobzuigers – bovendien zorgt de extra laag-schuimende formule voor een efficiënt gebruik van het tankvolume van de machine. Het verwijdert effectief veelvoorkomende olie- en vetvlekken in logistieke centra en productieomgevingen, en laat een aangename, frisse geur achter. Daarnaast is de licht alkalische, niet-giftige en gemakkelijk scheidbare vetreiniger ideaal voor gebruik op dissipatieve ESD-vloeren, doorlopende en cementdekvloeren en oppervlakken gecoat met epoxyhars. Ook bedrijven in de metaalbewerking en verfverwerking profiteren van de silicone-vrije samenstelling.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
pH 10
Gewicht (kg) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 20,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 260 x 237 x 430
Eigenschappen
  • Krachtige onderhouds- en tussenreiniger voor sterk vervuilde industrievloeren.
  • Zeer schuimarm
  • Effectief oplossen van olie, vet en minerale vlekken
  • Uitstekende reinigingsprestaties
  • geclassificeerd als niet gevaarlijk
  • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
  • Kan mechanisch en handmatig worden gebruikt.
  • Een snelle scheiding van olie en water in de olie-afscheider.
  • Werkt snel
  • Hoog rendement
  • Aangenaam frisse geur
  • Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt voor alle waterbestendige, alkaligevoelige (bijv. linoleum) en alkalibestendige (bijv. PVC) oppervlakken.
RM 69 20l industrial cleaner, 20l
RM 69 20l industrial cleaner, 20l
RM 69 20l industrial cleaner, 20l
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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  • Vloerreiniging
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