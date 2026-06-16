Automatische slanghaspel, staal met poedercoating / kunststof, 20 m
Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.
Automatische slanghaspel voor hogedrukslang van 20 m. De console is gemaakt in poedergecoat staal, de trommel in kunststof.
Specificaties
Technische gegevens
|Lengte (m)
|20
|Temperatuur (°C)
|max. 100
|Max. druk (bar)
|200
|Kleur
|zwart
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|13,3
Inbegrepen bij levering
- Slanghaspel
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