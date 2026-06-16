Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
Hogedrukslang met ANTI!Twist, EASY!Lock manuele schroefkoppeling en dubbele stalen verstevigingen. 20 m lang, nominale diameter DN 8, EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten.
Specificaties
Technische gegevens
|Nominale diameter ( )
|ID 8
|Temperatuur (°C)
|max. 155
|Max. druk (bar)
|400
|Lengte (m)
|20
|Aansluitdraad
|2 x EASY!Lock
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7
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Onderdelen Hogedrukslang Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock
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