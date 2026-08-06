Шарнирно съединение

Надеждно предотвратява усукване на маркучите за високо налягане. Извод M 22 x 1,5 със защита на ръкохватката.

Въртящият се съединител Kärcher предотвратява усукване и прегъване на маркучи за високо налягане за лесна употреба. Конектор M 22 x 1,5 m. Със защита за захващане.

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,205
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