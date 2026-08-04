Flexible haute pression, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Avec raccord fileté aux deux extrémités, M 22 × 1,5 avec protection contre le pliage.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 12
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 210
Longueur (m) 40
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 14,3
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