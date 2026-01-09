PrimoFlex® slang 1/2" - 50 m
PrimoFlex® kwaliteits-tuinslang (1/2"). 50-m lang. Met drukbestendige verstevingsmazen. Bevat geen onderdelen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Drukbestendigheid: 24 bar. Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot 65 °C.
De PrimoFlex® kwaliteitsslang 1/2" van 50 m is ideaal voor de bewatering van kleine tot grote oppervlakken en tuinen. Tuinslang met 3 lagen, drukbestendig, verstevigd gevlochten, zonder ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood, niet schadelijk voor de gezondheid. Een weer- en UV-bestendige buitenlaag beschermt het materiaal, en een ondoorzichtige binnenlaag voorkomt algenvorming in de slang. Drukbestendigheid van 24 bar. Gebruikstemperatuur van de slang van -20 tot 65 °C. 12 jaar garantie. De Kärcher tuinslangen zijn uiterst flexibel, duurzaam en knikbestendig. De voordelen zijn overduidelijk: uitermate duurzaam en eenvoudig te gebruiken. Sproeien met Kärcher is sproeien met verstand!
Kenmerken en voordelen
Garantie van 12 jaar
- Gegarandeerde duurzaamheid
3 lagen
- Knikbestendig
Drukbestendigheid 24 bar
- Gegarandeerde stevigheid
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige bekleding
- Voor een eenvoudig gebruik
Hoge temperatuurbestendigheid van 0 tot +40 °C
- Gegarandeerde stevigheid
Cadmium-, barium- en loodvrij
- Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Halffabrikaat dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
- Gegarandeerd robuustheid en duurzaamheid
Ftalaat-vrije (< 0,1%) kwalitatieve tuinslang
- Houdt geen gezondheidsrisico in of schade aan het milieu
Buitenlaag weerbestendig en anti-UV
- Gegarandeerde stevigheid
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter
|1/2″
|Slanglengte (m)
|50
|Kleur
|Geel
|Gewicht (kg)
|5,6
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|380 x 380 x 155
Compatibele apparaten
Toepassingen
- Sproeien van de tuin
- Voor het besproeien van grote tuinen
- Voor de besproeiing van planten in potten
- Voor het besproeien van sierplanten (smalle bedden, individuele en potplanten)
- Tuingereedschap en -uitrusting