Draaikoppeling

Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling EASY!Lock. Met greepbescherming.

Extra gebruikersgemak met de Kärcher-draaikoppeling die verdraaien en knikken van hogedrukslangen voorkomt. Koppeling M 22 x 1,5 m. Met greepbescherming.

Specificaties

Technische gegevens

Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
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