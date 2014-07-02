Knikkoppeling

Knikkoppeling, draait 180 ° voor de reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Wordt aangesloten tussen het hogedrukpistool en het toebehoren of tussen de verlengslang en het toebehoren.

Kenmerken en voordelen
Variabel scharnier aanpasbaar tot 180°
  • Maakt zware taken gemakkelijk
Variabel scharnier
  • Eenvoudige reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals goten of de onderkant van voertuigen.
Flexibel roteerbaar tot 180°
  • Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 214 x 47 x 84

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Toepassingen
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Veranda's
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Fietsen