Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang zachtjes in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Flexibele kwaliteitsslang van 7,5 m met vlechtwerk van textiel en extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de afvoerpijpen. Met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in en rond het huis met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7..