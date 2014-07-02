PC 7,5 Rioolreinigingsset

Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen.

Rioolreinigingsset met hogedrukslang van 7,5 m voor het vrijmaken van verstopte leidingen, afvoeren en afvoerpijpen. Door middel van de vier achterwaarts gerichte hogedruksproeiers wordt de slang zachtjes in de leiding geduwd om de verstopping te verwijderen. Flexibele kwaliteitsslang van 7,5 m met vlechtwerk van textiel en extra korte messing sproeier voor optimale beweeglijkheid in de afvoerpijpen. Met knikbescherming in de slang en een messing aansluiting voor een lange levensduur. Geschikt voor gebruik in en rond het huis met alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7..

Kenmerken en voordelen
Extra korte messing sproeier
  • Beweegt gemakkelijk door de pijpleidingen
Met textiel vlechtwerk versterkte slang
  • Flexibele en duurzamen kwaliteitsslang
4 achterwaartse hogedruksproeiers
  • Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Krachtige reiniging met hoge druk
  • Effectieve en snelle verwijdering van pijpblokkeringen
Bajonetaansluiting
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Lengte (m) 7,5
Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,7
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
Afmetingen (l x b x h) (mm) 245 x 245 x 65

Voor oude spuitpistolen voor 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Toepassingen
  • Schoonmaken van pijpleidingen
  • Schoonmaken van regenpijpen
  • Schoonmaken van riolen.
