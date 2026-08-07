FloorPro Wischpflege Extra RM 780, 10l
Krachtig reinigings- en onderhoudsproduct voor waterbestendige vloeren, ideaal voor sport- en multifunctionele hallen conform DIN V 18032-2:2001-04. RM 780, schuimarm en droogt streeploos.
FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is de ideale onderhoudsreiniger na het coaten met onze Onderhoudsdispersie RM 784 en Beschermingsdispersie RM 782. Het reinigings- en onderhoudsproduct op basis van wateroplosbare polymeren vormt geen lagen op oppervlakken, verwijdert betrouwbaar vet, olie en minerale vlekken en is ook geschikt voor gevoeligere vloerbedekkingen zoals elastomeer (rubber) of PVC. Het kan ook worden gebruikt op ESD-vloeren met dissipatieve werking en is bijzonder geschikt voor het reinigen van sport- en multifunctionele hallen dankzij de antislipeigenschappen, die door deskundigen zijn bevestigd in overeenstemming met DIN V 18032-2:2001-04. De laagschuimende FloorPro Wipe Care Extra RM 780 is ontworpen voor gebruik met schrobzuigmachines en voor klassieke handmatige reiniging. Professionals in de gebouwenreiniging profiteren ook van de hoge gebruiksveiligheid van het etiketvrije product.
Specificaties
Technische gegevens
|Verpakkingsgrootte (l)
|10
|Verpakkingseenheid. (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|10
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|11
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|230 x 188 x 307
Eigenschappen
- Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren
- Lost olie, vet en minerale vervuiling op
- Bijzonder geschikt voor gebruik in sport- en polyvalente zalen
- Geschikt voor sport- en polyvalente zalen, antislip volgens DIN V 18032-2:2001-04 (afhankelijk van de vloerbedekking)
- Ook geschikt voor het onderhoud van alle elastische vloerbedekkingen
- Bevat verzorgende componenten (in water oplosbare polymeren)
- polijstbaar
- Materiaalvriendelijk
- Schuimarme formulering
- Aangename, frisse geur
- Zonder oplosmiddelen
- Optimale aanvulling op de verzorgingsdispersie RM 784 en beschermingsdispersie RM 782
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
- EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
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