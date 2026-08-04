Kit d’adaptation pour canon à mousse

Pour l’application optimale de la mousse dans les domaines sanitaire et alimentaire, ou partout où un long temps d’action est nécessaire : se monte sur la lance à la place de la buse HP.

Spécifications

Données techniques

Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
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