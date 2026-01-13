Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m

Flexibel, ultra-robuust en extreem knikbestendig dankzij hoogwaardig meerlagig geweven materiaal: de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" tuinslang voor een constante waterstroom.

Het belangrijkste aspect van de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" kwaliteit tuinslang is het verbeterde, hoogwaardige, meerlagige geweven materiaal waarvan het is gemaakt. Dit flexibele materiaal is extreem bestand tegen knikken, waardoor de slang ultra-robuust is en zorgt voor een constante waterstroom. En dat is niet alles - de slang ligt ook veel beter in de hand. De anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal tegen weersbeschadiging. De middelste laag blokkeert al het licht zodat algen niet kunnen vorm in de slang. Bovendien is de duurzame slang vrij van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood - wat betekent dat het geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De slang is ook bestand tegen druk van tot 45 bar en temperaturen van -20 tot +60 ° C.De Performance Plus-tuinslang is de ideale oplossing voor iedereen die middelgrote tot grote tuinen en andere ruimtes water wil geven. Dit model heeft een garantie van 15 jaar.

Kenmerken en voordelen
Hoogwaardige meerlagige geweven materialen
  • Flexibiliteit en knikbestendigheid om een ​​optimale waterstroom te garanderen.
50 meter
  • Voor het besproeien van middelgrote tot grote oppervlakken en tuinen.
Het hoogwaardige geweven materiaal geeft de slang ultrasterke wanden, bestand tegen drukken tot 45 bar
  • Sterk.
Gebruiksvriendelijke tuinslang met drukbestendige geweven bekleding
  • Voor een eenvoudig gebruik.
Bestand tegen hoge temperaturen van -20 tot +60 ° C
  • Kwaliteitsslang.
Tussenlaag dat geen licht doorlaat voorkomt algengroei in de slang
  • Voor een extra lange levensduur.
Kwalitatieve tuinslang vrij van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood
  • Niet schadelijk voor de gezondheid en milieuvriendelijk.
Anti-UV buitenlaag
  • Extreem weerbestendig.
Garantie van 15 jaar
  • Gemaakt om lang mee te gaan en voldoet aan hoge kwaliteitsnormen.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter 1/2″
Slanglengte (m) 50
Kleur Zwart
Gewicht (kg) 6,5
Gewicht inclusief verpakking (kg) 6,5
Afmetingen (L × B × H) (mm) 390 x 390 x 170
Slang PrimoFlex Plus 1/2" -50m
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Sproeien van de tuin
  • Potplanten
  • Sierplanten
  • Voor de reiniging van tuinmachines en tuingereedschap.
  • Moestuin