Het belangrijkste aspect van de nieuwe 50 meter lange Performance Plus 1/2" kwaliteit tuinslang is het verbeterde, hoogwaardige, meerlagige geweven materiaal waarvan het is gemaakt. Dit flexibele materiaal is extreem bestand tegen knikken, waardoor de slang ultra-robuust is en zorgt voor een constante waterstroom. En dat is niet alles - de slang ligt ook veel beter in de hand. De anti-UV buitenlaag beschermt het materiaal tegen weersbeschadiging. De middelste laag blokkeert al het licht zodat algen niet kunnen vorm in de slang. Bovendien is de duurzame slang vrij van ftalaten (<0,1%), cadmium, barium en lood - wat betekent dat het geen stoffen bevat die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. De slang is ook bestand tegen druk van tot 45 bar en temperaturen van -20 tot +60 ° C.De Performance Plus-tuinslang is de ideale oplossing voor iedereen die middelgrote tot grote tuinen en andere ruimtes water wil geven. Dit model heeft een garantie van 15 jaar.