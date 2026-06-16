Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

20 m lange hogedrukslang, DN 8, uitgerust met de tijdsbesparende en robuuste EASY!Lock manuele schroefkoppeling aan beide kanten. Goedgekeurd voor een werkdruk tot 315 bar.

20 m hogedrukslang (M 22 x 1,5) met knikbescherming. Met gepatenteerde roterende AVS-spuitpistoolkoppeling en handmatige koppeling. Overige gegevens: DN 8/155 °C/315 bar.

Specificaties

Technische gegevens

Nominale diameter ( ) ID 8
Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 315
Lengte (m) 20
Aansluitdraad 2 x EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,1
Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock
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Onderdelen Hogedrukslang, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

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