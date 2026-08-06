Накрайник с LED светлини
Ярка, лека LED работна светлина за директен монтаж върху струйник на EASY! Force пистолет за високо налягане. По-добра видимост при неблагоприятни условия на осветление до 5 работни часа.
Работата с водоструйки е трудна при лошо осветление. Било то поради кратки зимни дни или неосветени помещения и площи: резултатът от почистването страда и нашите клиенти, особено от строителния сектор или селското стопанство, са засегнати. Нашата LED работна светлина със светлинна мощност от 170 лумена одава решение. Работните зони са оптимално осветени, което значително подобрява видимостта за поне пет пълни работни часа и резултатът от почистването отново е на ниво. Директното сглобяване на струйника на нашия пистолет за високо налягане EASY! Force е много лесно. Благодарение на ниското тегло на работната лампа, тя едва ли се забелязва при работа и освен това е водонепропусклива. Две литиево-йонни батерии CR123 са включени в комплекта. Резервни батерии се предлагат отделно.
Характеристики и предимства
Водоустойчива версия.
- Разработено за използване с водоструйки.
- Лесен монтаж на струйника към пистолета за високо налягане EASY!Force.
Мощна LED технология.
- Лек дизайн и дълго време на работа.
- Светлинна мощност над 170 лумена.
Спецификации
Технически данни
|Тегло с опаковката (кг)
|0,248
Видео
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
- За почистване под високо налягане при условия на лошо осветление, особено за селското стопанство и строителния сектор.