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За бързо свързване на различни аксесоари. Перфектен за пистолети и струйници Керхер. С вътрешна резба (M 22 x 1,5)

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,462
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