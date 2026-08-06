EASY!Force Advanced
Без усилия: пистолетът за високо налягане EASY! Force използва силата на отката на струята под високо налягане, за да намали задържащата сила на оператора до нула.
Революционната концепция на пистолета за високо налягане EASY! Force осигурява без умора продължителна работа. Силата на отката на струята под високо налягане се използва за намаляване на задържащата сила за оператора до нула. По отношение на издръжливостта, пистолетът под високо налягане впечатлява с висококачествени материали: топката и уплътнението на керамичния клапан са далеч по-твърди от всички чужди частици. Изцяло керамичен клапан осигурява 5 пъти по-дълъг живот в сравнение с други пистолети с високо налягане.
Спецификации
Технически данни
|Температура (°C)
|макс. 155
|Максимално налягане (бар)
|300
|Свързваща резба
|EASY!Lock
|Тегло с опаковката (кг)
|0,772
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