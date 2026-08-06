Струйник за почистване под обекта

Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.

Струйник от неръждаема стомана за ефективно и лесно почистване на долната част на шасито и арката на колелата. Без дюза за високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Дължина (мм) 700
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 1

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