Adapter 7 (M18x1.5 IG > EASY!Lock 20 AG)

Adapter 7 voor de aansluiting van de oude spuitlans op een nieuwe EASY!Lock sproeier.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
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