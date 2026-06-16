Oppervlaktereiniger FRV 30 Me
Dankzij de automatische opzuiging van het vuil water, zorgt de roestvrij stalen oppervlaktereiniger FRV 30 Me voor een efficiëntere reiniging zowel binnen- als buitenshuis. Reiniging met warm water tot een temperatuur van 85°C.
The stainless steel FRV 30 Me Surface Cleaner makes possible cleaning with hot water up to 85°C. Thanks to the integrated automatic suction of the dirty water, the FRV 30 Me makes surface cleaning more efficient in both inside and outside areas. The FRV 30 Me is equipped with a temperature-resistant 7.5 m long suction hose made from polyurethane. Additional quality features of the high-performance surface cleaner are the non-marking steering rollers and double ceramic bearing. Technical data: Max. 250 bar, 1300 l/h. (Please order machine-specific nozzle kit separately.)
Specificaties
Technische gegevens
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|7,6
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