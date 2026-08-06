Нипел за бърза връзка, мъжки

Закалена, неръждаема стомана. Нипел за бързо свързване 2.115-000. С външна резба (M 22 x 1,5)

Спецификации

Технически данни

Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,103
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