Flexible haute pression, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 10
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 220
Longueur (m) 10
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 2,9
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme