Lance pour le nettoyage des caniveaux

La lance sert au nettoyage des caniveaux. La forme de la lance et la buse spéciale permettent de nettoyer les caniveaux sans qu’il soit nécessaire d’enlever les grilles de protection.

Spécifications

Données techniques

Longueur (mm) 960
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,9
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