Prolongateur de lance, 1000 mm

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 1000
Température (°C) max. 155
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,6
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