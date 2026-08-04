Prolongateur de lance, 1000 mm
Spécifications
Données techniques
|Pression de service max. (bar)
|300
|Longueur (mm)
|1000
|Température (°C)
|max. 155
|Filetage du raccord
|EASY!Lock
|Poids avec emballage (kg)
|0,6
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Appareils compatibles
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- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
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