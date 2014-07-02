Knikkoppeling

180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.

180 ° traploos verstelbare knikkoppeling voor het eenvoudig reinigen van moeilijk bereikbare plaatsen. De knikkoppeling wordt tussen het hogedrukpistool en het toebehoren gezet.

Kenmerken en voordelen
Variabel scharnier aanpasbaar tot 180°
  • Aanzienlijke verlichting van het werk.
Variabel scharnier
  • Eenvoudige reiniging op moeilijk bereikbare plaatsen, zoals goten of de onderkant van voertuigen.
Flexibel roteerbaar tot 180°
  • Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,3
Afmetingen (L × B × H) (mm) 214 x 47 x 84

Voor oude hogedrukpistolen tot 2010 (pistool M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) vereist.

Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
  • Jaloezieën/rolluiken
  • Veranda of serres
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
  • Fietsen