Verlengslang adapterset

2-delige adapterset voor het aansluiten van een verlengslang met schroefdraad op een hogedrukreiniger met Quick Connect. Niet voor hogedrukreinigers met ingebouwde slanghaspels.

Kenmerken en voordelen
Quick Connect aansluiting set
  • Voor het upgraden van alle hogedrukreinigers met schroef aan de machine.
Messing aansluiting
  • Gemakkelijke vervanging en snelle aansluiting van het pistool via Quick Connect.
Quick Connect systeem
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur Zwart
Gewicht (kg) 0,2
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,2
Afmetingen (L × B × H) (mm) 80 x 45 x 61
