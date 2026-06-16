EASY!Force Advanced pistool

Moeiteloos: het EASY!Force hogedrukpistool gebruikt de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren.

Het revolutionaire concept van het EASY!Force hogedrukpistool zorgt voor langdurig moeiteloos werken. De terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. Het volledig keramische ventiel zorgt voor een 5 keer langere levensduur in vergelijking met andere hogedrukpistolen.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,8
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