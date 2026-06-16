Het revolutionaire concept van het EASY!Force hogedrukpistool zorgt voor langdurig moeiteloos werken. De terugstootkracht van de hogedrukstraal wordt gebruikt om de houdkracht voor de operator tot nul te reduceren. Het volledig keramische ventiel zorgt voor een 5 keer langere levensduur in vergelijking met andere hogedrukpistolen.