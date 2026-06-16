Straalpistool

Korte opsteltijd, eenvoudig transport, directe uitschakeling: het straalpistool is de betaalbare reiniging voor kleine en middelgrote oppervlakken. Regelbare druk & waterhoeveelheid.

Specificaties

Technische gegevens

Gewicht (kg) 3,4
Compatibele apparaten
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