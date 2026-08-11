Telescope lance carbone 10 m
Lance télescopique en fibre de carbone TL 10 C avec une portée maximale de 10 m et des attaches rapides pratiques. Utilisable de manière polyvalente pour le nettoyage des façades, fenêtres ou panneaux solaires.
En plus de ses possibilités d'utilisation variées à haute ou basse pression pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires, la lance télescopique TL 10 C permet également d'autres applications telles que l'aspiration de poussières déposées en hauteur. Composée de fibre de carbone haut de gamme, elle est dotée d'attaches rapides pratiques ainsi que d'un réglage sans outils de la force de serrage pour un déploiement particulièrement facile jusqu'à 10 mètres, la TL 10 C s'illustre par une rigidité maximale à poids minimal. La sécurité anti-rotation intégrée dans les tubes ainsi qu'une base rotative garantissent un travail encore plus sûr et ergonomique. La base dispose en outre d'un crochet pour la fixation d'une sangle.
Caractéristiques et avantages
Utilisation polyvalentePour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Ergonomie maximaleSécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique. Attaches rapides avec un desserrage simple et rapide des tubes de la lance. Base rotative garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Très pratiqueRéglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation d'une sangle et du harnais
Sécurité maximale
- Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
- Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|2,2 - 10
|Température d'alimentation (°C)
|max. 60
|Matériau
|Carbone
|Elements
|7
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|9,3
Inclus dans la livraison
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Réglage sans outils de l'effort de serrage
- Crochet support pour flexible
- Butée de retrait
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Appareils compatibles
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires
- Permet également l'aspiration en hauteur