En plus de ses possibilités d'utilisation variées à haute ou basse pression pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires, la lance télescopique TL 10 C permet également d'autres applications telles que l'aspiration de poussières déposées en hauteur. Composée de fibre de carbone haut de gamme, elle est dotée d'attaches rapides pratiques ainsi que d'un réglage sans outils de la force de serrage pour un déploiement particulièrement facile jusqu'à 10 mètres, la TL 10 C s'illustre par une rigidité maximale à poids minimal. La sécurité anti-rotation intégrée dans les tubes ainsi qu'une base rotative garantissent un travail encore plus sûr et ergonomique. La base dispose en outre d'un crochet pour la fixation d'une sangle.