Telescope lance carbone 14 m
Lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone pour une rigidité maximale à poids minimal . Portée exceptionnelle de 14 m, utilisation polyvalente et maniement aisé grâce à des attaches rapides.
Avec une portée maximale de 14 mètres, la lance télescopique TL 14 C en fibre de carbone rigide et légère offre des possibilités d'utilisation quasi illimitées. Polyvalente, elle s'utilise aussi bien pour le nettoyage des fenêtres, façades ou panneaux solaires à l'eau osmosée que pour les applications à haute pression ou à basse pression et même pour des tâches telles que l'aspiration en hauteur. Grâce à des attaches rapides innovantes, la rétraction et le déploiement sont un jeu d'enfants tandis que le réglage de la force de serrage est possible individuellement sans outils. La base rotative est doté d'un crochet pour la fixation d'une sangle de transport et la sécurité anti-rotation des tubes garantissent un travail particulièrement sûr et ergonomique.
Caractéristiques et avantages
Utilisation polyvalentePour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Ergonomie maximaleSécurité anti-rotation Anti Spin sur les lances pour un travail sûr et ergonomique. Attaches rapides avec un desserrage simple et rapide des tubes de la lance. Base rotative garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Très pratiqueRéglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation d'une sangle et du harnais
Sécurité maximale
- Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
- Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|2,4 - 14
|Température d'alimentation (°C)
|max. 60
|Matériau
|Carbone
|Elements
|10
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|10,2
Inclus dans la livraison
- Vacuuming
- Tool less clamp force adjustment
- Anti-Spin
- Réglage sans outils de l'effort de serrage
- Crochet support pour flexible
- Butée de retrait
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires
- Permet également l'aspiration en hauteur