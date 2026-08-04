Telescope lance fibre de verre 7 m
Lance télescopique TL 7 F d'une portée maximale de 7 m en fibre de verre robuste et légère. Avec des attaches rapides pratiques pour une rétraction et un déploiement faciles.
Lance télescopique TL 7 F en fibre de verre d'une longueur maximale de 7 mètres, idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'aide de brosses et d'eau osmosée. Des attaches rapides pratiques permettent une rétraction et un déploiement aisés. La force de serrage est réglable individuellement, facilement et sans outils. La base est rotative garantissant une utilisation particulièrement facile et ergonomique avec le flexible haute pression. Au besoin, une sangle de transport peut être fixée directement sur la lance.
Caractéristiques et avantages
Utilisation polyvalentePour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires à l'eau osmosée. Pour le nettoyage à haute pression ou à basse pression à l'aide de brosses.
Ergonomie maximaleAttaches rapides avec un desserrage simple et rapide des tubes de la lance. Base rotative garantissant une utilisation facile et ergonomique.
Très pratiqueRéglage sans outils de l'effet de serrage au niveau des attaches rapides. Avec des crochets de serrage pour le guidage du flexible d'eau à l'extérieur de la lance. Pied avec crochet pour la fixation d'une sangle et du harnais
Sécurité maximale
- Butée de retrait tactile et visuelle afin d'éviter un démontage accidentel.
- Élément de base de la lance non conducteur.
Spécifications
Données techniques
|Longueur de tube télescopique (m)
|2 - 7
|Température d'alimentation (°C)
|max. 60
|Matériau
|Fibre de verre
|Elements
|5
|Filetage du raccord
|M 18
|Poids avec emballage (kg)
|5,1
Inclus dans la livraison
- Tool less clamp force adjustment
- Réglage sans outils de l'effort de serrage
- Crochet support pour flexible
- Butée de retrait
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Domaines d'utilisation
- Idéale pour le nettoyage des fenêtres, façades et panneaux solaires