Eentraps spuitlansverlenging

Verlengt de spuitlans met 0,4 m. Voor een efficiënte reiniging van moeilijk bereikbare plaatsen. Past op alle Kärcher toebehoren.

Kenmerken en voordelen
Lansverlenging 0,4 m
  • Voor het reinigen in moelijk te bereiken plaatsen (vooral in de hoogte)
Compact design
  • Verlengt de actieradius voor een hogere flexibiliteit
  • Gebruiksvriendelijk
Specificaties

Technische gegevens

Kleur zwart
Gewicht (kg) 0,3
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,3
Afmetingen (l x b x h) (mm) 446 x 45 x 45
Toepassingen
  • Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)