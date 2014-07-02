Waterfilter

De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water.

De waterfilter beschermt de pomp van de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit verontreinigd water. De filter verlengt de levensduur van de hogedrukreinigers. Geschikt voor alle Kärcher hogedrukreinigers uit de klassen K 2 tot K 7.

Kenmerken en voordelen
Beschermt de hogedrukreiniger tegen vuildeeltjes uit vervuild water
  • Verhoogt de levensduur van de hogedrukreiniger.
Waterfilter
  • Inhoud altijd zichtbaar
Vuilpartikels gemakkelijk te verwijderen
  • Uitwasbaar
Specificaties

Technische gegevens

Kleur antraciet
Gewicht (kg) 0,1
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,1
Afmetingen (l x b x h) (mm) 117 x 50 x 50
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Biedt een betrouwbare bescherming van de dompelpompen tegen grote vuilpartikels.