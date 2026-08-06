Допълнителен комплект макара за маркуч TR 40m, 40 м

Автоматичните макари за маркуч осигуряват най-високо ниво на безопасност и удобство при навиване и развиване на маркучи за високо налягане.

Съвместима маркуч за високо налягане, напр. 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 бара, 1x комплект за свързване на маркуч).

Спецификации

Технически данни

Дължина (м) 40
Температура (°C) макс. 150
Максимално налягане (бар) 250
Тегло с опаковката (кг) 52

Обхват на доставката

  • Макара за маркуч
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Аксесоари