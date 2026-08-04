Robinet spherique

Adaptateur basse et haute pression TL composé d'un robinet à rotule pour un montage sans outils sur les lances télescopiques. Spécialement conçu pour l'utilisation avec les brosses haute pression rotatives.

Spécifications

Données techniques

Température d'alimentation (°C) max. 40
Filetage du raccord M 22
Poids avec emballage (kg) 0,9
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Domaines d'utilisation
  • Idéale pour le nettoyage des façades et panneaux solaires