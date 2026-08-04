Brosse simple hard
Brosse-rouleau à poils durs pour le nettoyage des façades industrielles ou des revêtements de sols pour l'élimination des saletés grossières. Montage simple sur une lance télescopique ou une lance haute pression Kärcher.
Cette brosse-rouleau à poils durs permet un nettoyage à la fois efficace et doux des façades industrielles, mais aussi des revêtements de sols extérieurs en bois ou en pierre. Elle se monte pour cela facilement et directement sur une lance haute pression ou sur une lance télescopique Kärcher pour le nettoyage des façades. Elle intègre une buse haute pression à angle de jet de 25° ainsi qu'un jeu de buses pour le nettoyage à l'eau pure. Pour une pression de contact optimale, la brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.
Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau la plus adaptée.
Grande polyvalence
- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour une utilisation en eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau basse pression.
Spécifications
Données techniques
|Température d'alimentation (°C)
|max. 40
|Filetage du raccord
|M 18
|Couleur
|vert
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- HD 10/21-4 M Classic
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- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 6/13 C+
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- HD 6/15 CX+
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- HD 7/15 G
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- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
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- HDS 13/20-4 S Classic
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Produits retirés de la gamme
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- HDS 8/17 C
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- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des terrasses à revêtement en pierre et en bois
- Pour le nettoyage des surfaces de façades en béton, briques recuites, fer-blanc ou acier