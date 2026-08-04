La brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher. Elle est idéale pour un nettoyage efficace des façades, volets roulants et tissus textiles. Elle intègre une buse haute pression à jet de 25° pour le nettoyage à haute pression et aussi un jeu de buses pour l'application d'eau pure. Pour une pression de contact adaptée, cette brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.