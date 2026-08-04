Brosse simple medium

Brosse-rouleau à poils moyennement durs pour un nettoyage optimal des façades, des volets roulants ou des tissus textiles. Elle se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou sur une lance haute pression Kärcher.

La brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher. Elle est idéale pour un nettoyage efficace des façades, volets roulants et tissus textiles. Elle intègre une buse haute pression à jet de 25° pour le nettoyage à haute pression et aussi un jeu de buses pour l'application d'eau pure. Pour une pression de contact adaptée, cette brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.

Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
  • Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau la plus adaptée.
Grande polyvalence
  • Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
  • Avec 2 buses et 1 raccord pour une utilisation en eau pure.
  • Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau basse pression.
Spécifications

Données techniques

Température d'alimentation (°C) max. 40
Filetage du raccord M 18
Couleur rouge
Poids avec emballage (kg) 1,3
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
  • Pour le nettoyage des façades avec des surfaces en pierre naturelle, enduit ou bois
  • Pour le nettoyage des volets roulants et stores vénitiens
  • Pour le nettoyage des tissus
Accessoires