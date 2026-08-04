Brosse simple medium
Brosse-rouleau à poils moyennement durs pour un nettoyage optimal des façades, des volets roulants ou des tissus textiles. Elle se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou sur une lance haute pression Kärcher.
La brosse-rouleau à poils moyennement durs se monte rapidement et facilement sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher. Elle est idéale pour un nettoyage efficace des façades, volets roulants et tissus textiles. Elle intègre une buse haute pression à jet de 25° pour le nettoyage à haute pression et aussi un jeu de buses pour l'application d'eau pure. Pour une pression de contact adaptée, cette brosse-rouleau dispose également de poils d'appui.
Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau la plus adaptée.
Grande polyvalence
- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour une utilisation en eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau basse pression.
Spécifications
Données techniques
|Température d'alimentation (°C)
|max. 40
|Filetage du raccord
|M 18
|Couleur
|rouge
|Poids avec emballage (kg)
|1,3
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
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- HD 16/15-4 Cage +
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- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 M
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- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
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- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
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- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
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- HD 8/20 G
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- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
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- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
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- HDS 6/14-4 C
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- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C eB
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- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
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- HDS 7/12-4 M
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- HD 10/21-4 S
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- HD 4/11 C Bp
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- Telescope lance carbone 10 m
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- Telescope lance fibre de verre 7 m
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Produits retirés de la gamme
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
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- HDS 8/18-4 M
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- HDS 801 B
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- HDS 9/18-4 M
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- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des façades avec des surfaces en pierre naturelle, enduit ou bois
- Pour le nettoyage des volets roulants et stores vénitiens
- Pour le nettoyage des tissus