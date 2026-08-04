Brosse simple soft
Cette brosse-rouleau à poils souples permet un nettoyage en profondeur des surfaces délicates comme le verre ou les panneaux solaires. Montage simple sur une lance télescopique ou lance haute pression Kärcher.
Les surfaces délicates comme les vitres ou les panneaux solaires requièrent une méthode de nettoyage douce pour ne pas être endommagées. La brosse-rouleau à poils souples protège le verre délicat tout en le nettoyant en profondeur, au choix à l'eau du robinet ou sous haute pression. Elle se monte facilement et rapidement directement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher. Un jeu de buses pour l'eau pure et une buse haute pression à jet de 25° permettent les deux types d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Code couleur intuitif
- Le code couleur facilite le choix de la brosse-rouleau la plus adaptée.
Grande polyvalence
- Buse haute pression intégrée pour l'utilisation de la brosse-rouleau avec un nettoyeur haute pression.
- Avec 2 buses et 1 raccord pour une utilisation en eau pure.
- Avec 4 raccords pour buses pour une application optimale de l'eau basse pression.
Spécifications
Données techniques
|Température d'alimentation (°C)
|max. 40
|Filetage du raccord
|M 18
|Couleur
|bleu
|Poids avec emballage (kg)
|1,2
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Appareils compatibles
Produits à la gamme
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- HD 7/15 G
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Produits retirés de la gamme
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- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des installations solaires, surfaces vitrées/en Plexiglas et jardins d'hiver
- Pour le nettoyage des façades délicates avec des surfaces vitrées, en PVC ou vernies