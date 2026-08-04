Les surfaces délicates comme les vitres ou les panneaux solaires requièrent une méthode de nettoyage douce pour ne pas être endommagées. La brosse-rouleau à poils souples protège le verre délicat tout en le nettoyant en profondeur, au choix à l'eau du robinet ou sous haute pression. Elle se monte facilement et rapidement directement sur une lance à eau télescopique ou lance haute pression Kärcher. Un jeu de buses pour l'eau pure et une buse haute pression à jet de 25° permettent les deux types d'utilisation.