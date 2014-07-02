Filtre fin à eau, avec adaptateur

À monter sur la sortie de l’appareil, 125 μm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".

Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 125 µm et convient à des températures pouvant atteindre 50 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".

Spécifications

Données techniques

Raccordement en eau (pouces) 3/4″ / 1″
Poids avec emballage (kg) 0,3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Trouver des pièces détachées d'origine Filtre fin à eau, avec adaptateur

Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.