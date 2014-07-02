Filtre fin à eau, avec adaptateur
À monter sur la sortie de l’appareil, 125 μm, avec adaptateur R 3/4" / R 1".
Le filtre fin à eau présente une largeur de maillage de 125 µm et convient à des températures pouvant atteindre 50 °C. Protège l'appareil contre les particules de saletés se trouvant dans l'eau. Peut être monté à l'entrée de l'appareil. Débit d'eau jusqu'à 1 200 l/h. Raccord 3/4", avec adaptateur 1".
Spécifications
Données techniques
|Raccordement en eau (pouces)
|3/4″ / 1″
|Poids avec emballage (kg)
|0,3
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
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- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
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- HD 5/15 C+ avec FR Classic
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- HD 5/17 C Plus + FR
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- HD 6/13 C+
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- HD 6/15 M Portable
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- HD 6/15-4 MX+ Classic
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- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
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- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
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- HD 8/23 G Classic
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- HD 9/20-4 M Classic
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- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M eB
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- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
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- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
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- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
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- HDS 7/16 CXA
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- HDS 13/20-4 S Classic
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- HDS 7/12-4 M
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- HD 10/21-4 S
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Produits retirés de la gamme
- HD 10/21-4 S+
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- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S+
- HD 10/25-4 SX+
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