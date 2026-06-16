Floor Pro Multi Cleaner RM 756, 1 l, 1l
Sterk bevochtigend en extreem zuinig: de onderhoudsreiniger FloorPro multireiniger RM 756 voor de machinale en handmatige reiniging van allerlei vloeren en oppervlakken.
De makkelijke verspreiding van FloorPro Multi Cleaner RM 756 van Kärcher biedt tal van voordelen voor grondige en zachte machine- of handmatige onderhoudsreiniging van alle waterbestendige, harde en veerkrachtige (ESD) vloeren en oppervlakken. Dankzij de speciale oppervlakte-actieve stofcombinatie is het veelzijdige reinigingsmiddel ook bijzonder geschikt voor hydrofobe oppervlakken, zoals PUR-gevulde vloeren. Het zorgt niet alleen voor een extra hoge reinigingsprestaties door effectief vet, olie en minerale vervuiling op te nemen, maar garandeert ook een gelijkmatige, streeploze en snelle droging. Voor efficiënte benutting van het tankvolume van schrobzuigers is FloorPro Multi Cleaner RM 756 laag-schuimend en laat het een aangename en langdurige geur achter na het reinigen. Professionals in de schoonmaaksector profiteren ook van de hoge gebruikersveiligheid van het niet-toxische hoge concentraat.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|1
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|12
|pH
|9
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
Eigenschappen
- Onderhoudsreiniger voor alle waterbestendige harde en elastische vloeren en oppervlakken
- Zeer hoge opbrengst door lage dosering van 0,25% tot 1%
- Sterke reinigingsprestaties dankzij de sterk bevochtigende eigenschappen
- Snel drogend
- Streepvrije reiniging
- Laagschuimende formule
- Niet belastend voor milieu en mild voor materiaal
- Bio-afbreekbare tensides, in overeenstemming met OECD
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