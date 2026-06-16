Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

20 m flexibele hogedrukslang (DN 6) voor het reinigen van buizen tot 220 bar (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).

Kenmerken en voordelen
Zeer flexibele hogedrukslang met rubberen buitenbekleding en gevlochten staal
  • Ideaal gebruik voor buizenreiniging - zelfs krappe ruimtes zijn mogelijk
  • Robuust en lange levensduur.
  • Bestand tegen een druk van 250 bar.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met buizenreinigingssproeiers.
Specificaties

Technische gegevens

Max. druk (bar) 250
Aansluitdraad EASY!Lock
Lengte (m) 20
Gewicht (incl. doos) (kg) 3,4
Compatibele apparaten
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Onderdelen Rioolreinigingsslang, DN 6, 20 m, max. 250 bar

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