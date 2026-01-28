PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л

За бързо отстраняване на варовика на основата на солна киселина. Разтваря бързо най-упоритите остатъци от варовика и препаратите и предлага трайна антикорозионна защита. Специално за нагревателите в уредите за чистене под високо налягане.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 5
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло (кг) 5,565
Тегло вкл. Опаковка (кг) 5,76
Размери (Д х Ш х В) (мм) 192 x 145 x 248
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л
PressurePro Киселина за разтваряне на варовик RM 101, 5л
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • обезмасляване, фосфатиране
  • Почистване на повърхности
  • Поддръжка на машини, декалцификация на системи за топла вода.
Аксесоари