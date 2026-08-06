Средство за пясъкоструене, грубо, 25кг

С гранулация 0,25–1,4 мм високо ефективно на стомана, гранит, поробетон и теракото бетон. Изключително подходящо и за работи по отстраняване на ръжда и лесно както и за отстраняване на графит.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (кг) 25
Опаковъчна единица (бр.) 1
Тегло с опаковката (кг) 25,2
Качества
  • За употреба със системите и пистолети за пясъкоструене на фирма Керхер
  • Абразив от гранулирана шлака (на алуминиево-силикатна основа)
  • Гранулация 0,25 - 1,4 мм
  • Твърдост по Mohs: 6-7
  • за отстраняване на груби замърсявания от повърхности като: стомана, гранит, клинкер, порфир, бетон, поробетон и терако бетон
Средство за пясъкоструене, грубо, 25кг
Средство за пясъкоструене, грубо, 25кг
Съвместими уреди
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Сфера на приложение
  • Отстраняване на ръжда
  • Почистване на бетон
  • Почистване на фасади
  • Отстраняване на ръжда, отстраняване на графити