Poignée-pistolet EASY!Force

La poignée-pistolet EASY!Force utilise la force de recul du jet haute pression ce qui permet de réduire à zéro la force de maintien pour son utilisateur.

Poignée pistolet Easy Press rallongée pour flexibles HP à Swivel.

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,8
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