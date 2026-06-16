Oppervlaktereiniger FR 30 Me
Heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met dubbele keramische lagering, streepvrije zwenkwielen en zuigslangkoppeling. Ideaal voor reinigen in bedrijfsruimten, bv. voedingsmiddelenindustrie.
FR 30 ME hoogkwalitatieve, heetwaterbestendige roestvrijstalen oppervlaktereiniger met een werkbreedte van 300 mm, ideaal voor het reinigen binnenshuis in bv. de voedingsindustrie. Het toestel is uitgerust met een dubbele keramische lager, niet-afgevende wieltjes en een geïntegreerde zuigslangaansluiting voor het verwijderen van het vuile water Technische gegevens : Max. 250 bar, 1300 l/u, 85°C. Sproeierset moet apart worden besteld.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|300
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Kleur
|zilver
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|5
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